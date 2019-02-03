Происшествия

Задержан владелец попавшего в ДТП под Калугой автобусаRT на русском 14:39

Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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Светлана Петренко
Следствием установлен и задержан собственник автотранспортного средства. Им является индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области.
— Светлана ПетренкоRT на русском 14:39

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