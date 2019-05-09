Политика
Задержан вице-спикер оппозиционного парламента ВенесуэлыНародные новости вчера в 21:59
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
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В Венесуэле прошло задержание вице-президента оппозиционного парламента
Московский Комсомолецвчера в 21:50
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В КНДР прошел «Бессмертный полк»
В расположенной на северо-востоке КНДР свободной экономической зоне Расон (с центром в городе Раджин), где на совместном российско-корейском предприятии "РасонКонТранс" трудятся несколько десятков россиян и более сотни граждан Северной Кореи, сегодня было проведено шествие "Бессмертного полка" и возложение цветов к могилам воинов Советской Армии.
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Авто
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Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
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Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хотел бы возглавить "Милан" в будущем.
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Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
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Во Франции со следующего года запретят продавать продукты, содержащие пищевую добавку Е171 – диоксид титана.
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Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
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Volkswagen Touareg ни в одном из трех поколений не считался «народной» и доступной моделью.
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В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
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Обновлено вчера в 22:59
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Германия выделит на мемориалы советским солдатам более €9 млн
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В Ханое ко Дню Победы показали новый российский фильм «Крик тишины»
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