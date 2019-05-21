Происшествия
Задержан вице-губернатор Ростовской областиРБК 05:12
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС. Местному порталу 1Rnd.ru эту информацию подтвердил еще один собеседник в правоохранительных органах области.
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«Задержание Сидаша сводит к нулю шансы Голубева», – политолог Дмитрий Фетисов
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