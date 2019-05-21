Задержан вице-губернатор Ростовской областиРБК 05:12

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщает ТАСС. Местному порталу 1Rnd.ru эту информацию подтвердил еще один собеседник в правоохранительных органах области.

Футбол Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".

Происшествия Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области Сегодня, 21 мая, сошли с рельсов восемь цистерн грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Общество Москва оказалась среди лидеров в России по хамству Всего в рейтинг включены 27 городов. На первом месте оказалась Пермь, следом за ней — Челябинск и Саратов.

Политика У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.

Происшествия У пьяных водителей намерены конфисковывать автомобили Пресс-служба МВД РФ обнародовала предложение ведомства о возможности конфискации автомобилей у пьяных водителей.

Политика Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.

Автоспорт Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда Австрийский спортсмен, обладатель трехкратного чемпионского титула Формулы-1 Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.

Происшествия Причины трагедии в Керченском колледже установлены Сегодня, 21 мая, в Ливадийском дворце на совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил о том, что причины трагедии, произошедшей в колледже в Керчи в октябре прошлого года, установлены.

Культура «Одноклассники» стали официальной соцсетью ВДНХ "Одноклассники" стали официальной онлайн-площадкой ВДНХ, на которой в год 80-летия выставки пройдут трансляции со всех ключевых событий комплекса.

Политика Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.

Шоу-бизнес Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде» Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".

Политика Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.

Политика Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".

Хоккей Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Происшествия ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.

Политика Советник Зеленского анонсировал внесение в Раду законопроекта об импичменте Андрей Богдан, советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что глава государства в ближайшее время внесёт в Верховную раду законопроект об импичменте.

Театры Лариса Луппиан назначена худруком Театра имени Ленсовета Супруга актера Михаила Боярского, народная артистка России Лариса Луппиан официально стала художественный руководителем Театра имени Ленсовета, об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Энергетика Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.

Общество Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.

Политика Владимир Зеленский анонсировал встречу с Порошенко Владимир Зеленский анонсировал встречу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Общество Дачники Подмосковья нашли способ уничтожения борщевика Как поясняет дачник, первые ростки борщевика появляются в конце мая, через месяц — вторые. В третий раз растение цветет в конце августа.

Политика США расширили санкции против России Американский Минторг ввел санкции против ряда российских организаций, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Директор приюта в Алтайском крае покрывала изнасилование ребёнка Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении государственного приюта для детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей.