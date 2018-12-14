Происшествия

В Пскове задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов
REGNUM
08:50

По данным псковских СМИ, Кузнецов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Кузнецов занимает пост вице-губернатора Псковской области с февраля 2012 года.
REGNUM08:50
с чего всё началось
На официальном портале
 государственных органов Псковской области говорится, что "в администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова".
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