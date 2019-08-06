Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru 16:22
Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате. Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года.
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с чего всё началось
На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.Tverigrad.ru11:51
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Политика
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Общество
Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском
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Политика
США подозревают банки Китая в помощи ядерной программе Северной Кореи
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Политика
На Порошенко завели уголовное дело из-за поездки на Мальдивы
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Кино
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Общество
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Законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью более 16,5% лицам младше 21 года был подготовлен министерством здравоохранения РФ в марте.
Обновлено в 02:10
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
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Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
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Футбол
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В моем возрасте это стоило того. По крайней мере, я могу сказать, что играл на «Камп Ноу» вместе с Лионелем Месси.
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Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Инженеры продемонстрировали первый в мире звуковой проектор, который может отслеживать перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
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Космос
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Первую "Лунную библиотеку" создала компания The Arch Mission Foundation.
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Обновлено вчера в 22:31
Интернет
В Twitter признались в использовании данных пользователей для рекламы
В компании Twitter рассказали, что могли использовать личные пользовательские данные для персонифицированной рекламы без разрешения.
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