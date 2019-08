Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

По предположению агентства, речь идёт о Bank of Communications Co, Shanghai Pudong Development Bank Co и China Merchants Bank Co. Читайте также: Китай призвал США, КНДР и Южную Корею не обострять взаимные противоречия Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа китайский постпред в ООН Чжан Цзюнь заявил о том, что от Пхеньяна не добиться денуклеаризации, пока действуют санкции.