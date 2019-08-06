Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru 16:22
Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате. Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года.
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с чего всё началось
Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято. Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.Tverigrad.ru11:51
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