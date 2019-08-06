Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято. Напомним, Михаил Круг был убит в собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

с чего всё началось

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