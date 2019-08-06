Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru 16:22

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.
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Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.
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В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

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ТАСС15:51

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнес12:07

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ru11:51
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