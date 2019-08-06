Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru вчера в 16:22

Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате. Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года.
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с чего всё началось

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.
Tverigrad.ruвчера в 11:51

Подробнее о событии

Сестра Михаила Круга рассказала, что в доме певца провели следственный эксперимент

ТАССвчера в 15:51

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ruвчера в 11:51

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

РБКвчера в 13:52

Подозреваемого в убийстве Круга привезли в Тверь

АиФ Тверьвчера в 12:58

В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

ТИАвчера в 12:39

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнесвчера в 12:07

Сестра Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

РЕН ТВвчера в 16:19
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Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

Обновлено вчера в 19:17
Интернет

Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы

Компания Facebook подала иск в суд на двух разработчиков приложений для смартфонов, обвиняя их в мошенническом накручивании просмотров рекламы в социальной сети, сообщается в заявлении компании.
Обновлено в 00:06
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте»начала в тестовом режиме скрывать число лайков

Социальная сеть "ВКонтакте" начала тестирование функции скрытия счетчиков "лайков" и репостов под постами пользователей.
Обновлено вчера в 10:27
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России по политическим мотивам

Обновлено вчера в 18:07
Политика

США: Китай проводит хищническую и расчетливую экономическую политику

Военная и экономическая политика, проводимая Китаем, представляет угрозу для норм международного права.
Обновлено вчера в 22:16
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП под Саратовом

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в среду на трассе в Саратовской области, в результате женщина и двое детей погибли, еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Обновлено в 00:00
Политика

В Ингушетии на территории села Вознесенское введён режим КТО

Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов вместе с годовалым сыном отдыхает в Геленджике

Кстати, недавно Дмитрий Маликов вместе с сыном посетил зоопарк .
Обновлено вчера в 05:51
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Зеленский призвал провести встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата - президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелу Меркель – в ближайшее время провести очередную встречу.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Российский флаг в испанском отеле вызвал истерику туристов с Украины

Обновлено 05 августа в 15:11
Происшествия

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Екатеринбургом

Пять пустых вагонов грузового поезда сошли с рельсов Свердловской железной дороги (СвЖД), по предварительным данным, повреждена контактная сеть.
Обновлено вчера в 23:54
Путешествия

Стало известно, какая нация чаще всего путешествует

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) рассказала, представители какой нации чаще всего путешествуют.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт

В Москве начали проверять полисы ОСАГО с помощью камер

Как отмечается, систему проверки полиса при помощи дорожных камер начали тестировать в столице.
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес

Мария Порошина «отрепетировала» рождение сына

Порошина рассказывает, что с рождением мальчика у нее есть связанная с этим история.
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес

Старший сын Анджелины Джоли переедет в Южную Корею

Сын Анджелины Джоли Мэддокс переедет от матери в Южную Корею. Мэддоксу недавно исполнилось 18 лет, поэтому вскоре он уедет учиться.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

На Украине призвали к смене мирового порядка

Заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что мировому сообществу необходима смена миропорядка.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

В ДНР зафиксировали развертывание частей ВСУ под Мариуполем

Обновлено вчера в 16:55
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с семьей в конце июля, в ночь на 7 августа вернулся в Киев.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Определены ключевые причины незанятости в России

В Росстате выяснили ключевые причины незанятости в России.
Обновлено в 00:10
Авто

Эксперты раскрыли секрет многолетней службы двигателя

Секрет многолетней службы двигателей у таксистов раскрыл эксперт из редакции журнала «За рулем».
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Экс-депутат ВР обнародовал «жуткие факты» о потерях ВСУ на Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Украины V созыва Алексей Журавко на своих страницах в соцсетях обнародовал записи разговоров неназванного журналиста с очевидцами о реальных потерях ВСУ на Донбассе в 2014-2015 годах.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей

Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено вчера в 18:10
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Михаил Круг
Певец
Русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
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