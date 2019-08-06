Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru вчера в 16:22
Родственница певца не знает, какой именно эксперимент проводился в доме, она все время сидела в другой комнате. Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был застрелен в ночь на 1 июля 2002 года.
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с чего всё началось
На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.Tverigrad.ruвчера в 11:51
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Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье
Tverigrad.ruвчера в 11:51
В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга
Афанасий-бизнесвчера в 12:07
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