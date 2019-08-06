Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru вчера в 16:22
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.
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с чего всё началось
На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.Tverigrad.ruвчера в 11:51
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В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга
Афанасий-бизнесвчера в 12:07
Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье
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