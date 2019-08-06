Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru вчера в 16:22

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.
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с чего всё началось

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.
Tverigrad.ruвчера в 11:51

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Сестра Михаила Круга рассказала, что в доме певца провели следственный эксперимент

ТАССвчера в 15:51

Подозреваемого в убийстве Круга привезли в Тверь

АиФ Тверьвчера в 12:58

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

РБКвчера в 13:52

Сестра Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

РЕН ТВвчера в 16:19

В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

ТИАвчера в 12:39

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнесвчера в 12:07

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ruвчера в 11:51
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика

Порошенко ночью вернулся на Украину

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Происшествия

На территории села в Ингушетии введен режим КТО

Обновлено в 00:41
Кино

«Мумий Тролль» записал саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам»

Российская рок-группа «Мумий Тролль» записала саундтрек к аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив».
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17

Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Финансы

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана

Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Космос

«Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников

Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском

Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Обновлено в 00:14
Общество

Стали известны основные причины незанятости в России

В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено вчера в 17:24
Транспорт

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер

В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Общество

Доля закредитованных россиян упала до 51%

Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

ВС США провели странные учения в «Южной Торбии»

Страну, в которой свою «гуманитарную операцию» американские военные в рамках учений проводили, назвали Южная Торбия.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов

Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено вчера в 15:10
Гаджеты

Samsung Exynos 9825: первый чип, выполненный по 7-нм технологии EUV

Предусмотрены нейровычислительный модуль NPU (Neural Processing Unit) и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 со скоростью загрузки данных до 2 Гбит / с. Новый процессор Exynos 9825 — это первое на рынке мобильное решение, при производстве которого используется 7-нанометровая технология EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Армейские международные игры приковывают внимание

Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».
Обновлено вчера в 19:30
Политика

США заблокировали активы Венесуэлы

Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело

СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Недвижимость

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.
Обновлено 05 августа в 07:04
Единоборства

Забит Магомедшарипов проведет бой с Каттаром 18 октября

Обновлено вчера в 22:12
Культура

Гильермо дель Торо получил звезду на Аллее славы Голливуда

Обновлено вчера в 23:40
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Китай анонсировал ответ на размещение ракет США в Азии

МИД Китая заявил, что США ждут ответные меры в случае, если Вашингтон решится на размещение своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено вчера в 05:27
Политика

Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.
Обновлено в 00:15
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.
Обновлено в 00:48
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле

По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
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Михаил Круг
Певец
Русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
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