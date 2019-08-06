На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.

с чего всё началось

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.

Политика Порошенко ночью вернулся на Украину Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.

Политика Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17 Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.

Финансы ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Экономика «Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.

Политика Украина нашла замену российскому дизельному топливу Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Космос «Роскосмос» вслед за SpaceX снизил цены на запуск малых спутников Компания «Главкосмос пусковые услуги» (входит в «Роскосмос») почти вдвое снизила цены на пуски ряда космических аппаратов и микроспутников на ракетах «Союз-2» в 2020 году.

Происшествия Минобороны провело разведку над горевшим складом под Ачинском Самолёт Ил-76 Минобороны России провёл разведку над территорией горевшего склада боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Общество Стали известны основные причины незанятости в России В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.

Транспорт В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.

Общество Доля закредитованных россиян упала до 51% Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.

Шоу-бизнес Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.

Гаджеты Samsung Exynos 9825: первый чип, выполненный по 7-нм технологии EUV Предусмотрены нейровычислительный модуль NPU (Neural Processing Unit) и модем LTE-Advanced Pro Cat.20 со скоростью загрузки данных до 2 Гбит / с. Новый процессор Exynos 9825 — это первое на рынке мобильное решение, при производстве которого используется 7-нанометровая технология EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете).

Армия и оружие Армейские международные игры приковывают внимание Военные полицейские показывают класс Накануне в фан-зоне АрМИ-2019, расположенной в павильоне «С» Конгрессно-выставочного центра парка «Патриот» в подмосковной Кубинке, прошла торжественная церемония открытия международного конкурса «Страж порядка».

Политика США заблокировали активы Венесуэлы Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.

Происшествия В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).

Недвижимость Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам Сбербанк сообщил о снижении ставки на 0,5 п. п. по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, а также по нецелевым кредитам под залог недвижимости и рефинансировании кредитов других банков.

Наука Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.

Политика Китай анонсировал ответ на размещение ракет США в Азии МИД Китая заявил, что США ждут ответные меры в случае, если Вашингтон решится на размещение своих ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Политика Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400 Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.

Происшествия В Екатеринбурге сошли с рельсов 5 вагонов грузового поезда Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Свердловской железной дороге (СаЖД), повреждена контактная сеть.

Политика На Украине потребовали смены мирового порядка Механизмы, благодаря которым мир существовал после Второй мировой войны, устарели, посетовал политик.