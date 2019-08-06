Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила КругаLenta.ru 16:22

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы. Затем в автозаке привезли закованного в наручники мужчину, которого она раньше не видела.
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с чего всё началось

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

На месте работал ОМОН Росгвардии, следователи СК России по Тверской области, полиция. Как рассказала Tverigrad.ru сестра Михаила Круга Ольга Медведева, правоохранительные органы привезли для следственного эксперимента подозреваемого в убийстве ее брата.
Tverigrad.ru11:51

Подробнее о событии

Сестра Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

РЕН ТВ16:19

В Твери провели следственный эксперимент с подозреваемым в убийстве Михаила Круга

Афанасий-бизнес12:07

Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата

РБК13:52

Подозреваемого в убийстве Круга привезли в Тверь

АиФ Тверь12:58

В Твери в доме Михаила Круга проходил следственный эксперимент

ТИА12:39

Возможного убийцу Круга привели в дом шансонье в Твери, чтобы он показал, как стрелял в певца

КП - Тверь14:04

Подробности спецоперации в Твери: в дом Михаила Круга привезли подозреваемого в убийстве шансонье

Tverigrad.ru11:51
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Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Обновлено в 06:21
Политика

Митрохину повторно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Окружной избирком повторно отказал члену партии «Яблоко» Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, написал политик в микроблоге Twitter.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер

Галкин, Юдашкин и Киркоров скорбят о смерти Аллы Вербер Отечественные знаменитости отреагировали на печальное известие о кончине фэшн-директора ЦУМа.
Обновлено в 12:38
Футбол

Лига чемпионов. «Брюгге» одержал скромную победу над киевским «Динамо»

Бельгийский "Брюгге" выиграл первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов у киевского "Динамо" со счетом 1:0.
Обновлено в 16:26
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Обновлено в 13:20
Происшествия

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Политика

Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
Обновлено в 11:42
Культура

Умерла нобелевский лауреат по литературе Тони Моррисон

Обновлено в 10:14
Политика

Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России

Обновлено в 15:29
Футбол

«МЮ» отверг новое предложение «Интера» по Лукаку

"Манчестер Юнайтед" вновь отказался продавать в "Интер" форварда Ромелу Лукаку, сообщают британские СМИ.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика

В США заявили, что будут использовать все методы для свержения Мадуро

США будут использовать все методы, чтобы положить конец правлению президента Николаса Мадуро в Венесуэле, заявили в Белом доме.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Случаи заражения клещевым боррелиозом выявлены в Подмосковье

В Московской области обнаружили случаи заражения клещевым боррелиозом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.
Обновлено в 08:17
Общество

Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве

Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Наука

Самый распространенный пластиковый мусор: 4,5 трлн окурков выбрасывают мимо урны

За один год в мире, по статистике, люди выкуривают 5,6 триллионов сигарет. Две трети окурков, около 4,5 триллионов - выбрасывают мимо урны.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин 6 августа посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи

Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

10 человек отравились на поминках во Львовской области

Во Львовской области на поминках отравились 10 человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:12
Политика

МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах

Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Энергетика

«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября

«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день

Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Технологии

ФСБ получила право инициирования блокировки сайтов

Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.
Обновлено в 05:48
Экономика

Грузия озвучила сумму убытков от потери российских туристов

Грузия потеряла в июле 44 миллиона долларов от сокращения потока российских туристов в страну.
Обновлено в 14:07
Экономика

Суд отклонил иск управляющего НПФ «Сафмар» к банку «Открытие» на 7,1 млрд руб

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании "УК Управление Инвестициями", управляющей пенсионными средствами НПФ "Сафмар", о взыскании более 7,1 миллиарда рублей с банка "ФК Открытие", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:22
Политика

Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество

Дом Меган Маркл выставлен на продажу

Как стало известно, особняк, в котором некогда жила супруга принца Гарри, продается.
Обновлено в 09:00
Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Политика

Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме

Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика

В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом

Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено вчера в 09:53
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Михаил Круг
Певец
Русский поэт и бард. Автор и исполнитель песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его «королём русского шансона». Автор и исполнитель песни «Владимирский централ», ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.
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