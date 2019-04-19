Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей ХотинИнтерфакс 05:15

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Читать в источнике
Светлана Петренко
Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
— Светлана ПетренкоБИЗНЕС Online 05:53

Подробнее о событии

Следствие просит домашний арест для бывшего владельца банка «Югра» Хотина

ТАСС10:30

Заподозренный в растрате 7,5 млрд владелец банка «Югра» Хотин доставлен в СКР

Интерфакс10:09

Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Коммерсантъ05:21

Задержан бывший основной владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Forbes05:48

Задержан бывший собственник «Югры» Алексей Хотин

Ведомости05:30

Следствие попросило поместить банкира Хотина под домашний арест

РБК10:30

Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

РИА Новости05:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Обновлено в 07:34
Происшествия

Пожар во Франции уничтожил около 2 миллионов бутылок вина

Справиться с огнем спасателям удалось только спустя 15 часов, к тому моменту было уничтожено не менее 2 миллионов бутылок с вином и другой алкогольной продукцией.
Обновлено в 08:55
Политика

МЧС России предложило помочь установить причины пожара в Нотр-Даме

«МЧС России готово направить в Париж своих специалистов с необходимым оборудованием для оказания содействия в установлении причин пожара и оценки устойчивости пострадавших зданий и сооружений собора», — отметил он.
Обновлено в 10:16
Политика

Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено вчера в 21:47
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Сексуально зависимая Дана Борисова ждет большую любовь

Обновлено в 05:14
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Обновлено вчера в 14:02
Футбол

Президент «Зенита» анонсировал эфир Z+ на матч с ЦСКА

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах клубного онлайн-канала Z+.
Обновлено в 09:58
Политика

Порошенко призвал сторонников переубедить избирателей Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих сторонников переубедить как минимум трех избирателей его оппонента Владимира Зеленского и привести их на участки, этого достаточно для победы.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой

Обновлено в 09:56
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Экономика

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Обновлено в 09:54
Хоккей

Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»

Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 08:53
Происшествия

Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова

О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Четырехлетний ребенок погиб после прогулки в детском саду в Югре

Как сообщили «Вестнику» в пресс-службе СКР по ХМАО, во время прогулки на улице мальчик 4 лет просунул голову между частями деревянной конструкции, но освободиться не смог.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами

Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.
Обновлено вчера в 14:36
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Музыка

Лазарев назвал своего главного соперника на Евровидении

Популярный певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на Евровидении, назвал своего главного соперника на международном вокальном конкурсе.
Обновлено в 10:15
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Обновлено в 10:21
Общество

В России могут появиться частные кладбища

Обновлено в 00:05
Гаджеты

Производитель YotaPhone обанкротился

Суд признал банкротом зарегистрированный на Каймановых островах офшор Yota — головную структуру производителя смартфонов Yota Devices.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Авто

«Тойота» показала новый городской «Крузер» для езды по асфальту

Toyota представила новое поколение крупного внедорожника Highlander, который является «городской версией» проходимого Land Cruiser 200 и имеет довольно высокую цену.
Обновлено в 07:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Хотин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное