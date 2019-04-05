Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела АбызоваRT на русском 07:51

Общество Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).

Шоу-бизнес Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.

Общество Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.

Политика Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией в Ливии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за нынешней ситуацией в Ливии.

Политика Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.

Политика В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20% Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.

Происшествия При пожаре в жилом доме в Подмосковье погибли женщина и двое детей Двое детей и женщина погибли при пожаре в двухэтажном жилом доме в городском округе Щелково Московской области, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Общество Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Авто BMW пока не хочет отказываться от 12-цилиндровых моторов Глава моторостроительного подразделения BMW Михаэль Байер заявил изданию Top Gear, что V12 останется в моторной гамме концерна как минимум до 2023 года, то есть до конца жизненного цикла нынешнего поколения.

Экономика «Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.

Гаджеты Компания Xiaomi запретила продажу смартфонов в Связном в Беларуси Компания Xiaomi запретила продажу смартфона в Связном на территории Беларуси после случившегося инцидента с загруженным в девайс видео от продавцов.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.

Политика Мэром Кургана единогласно избран Андрей Потапов В результате прошло голосование депутатов, по итогам которого единогласно был избран градоначальником Андрей Потапов.

Происшествия В Тверском суде Москвы произошла массовая драка В Тверском суде Москвы произошла драка с участием около 10 человек.

Политика Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.

Шоу-бизнес Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.

Политика Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации» Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.

Космос Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.