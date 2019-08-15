Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелокГазета.Ru 00:26
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп, передает РИА "Новости".
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