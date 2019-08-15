Происшествия

В Филадельфии задержан подозреваемый в стрельбеREGNUM 01:36

Полиция Филадельфии (штат Пенсильвания) задержала человека, открывшего огонь по правоохранителям в северной части города. Об этом написал представитель пресс-службы городской полиции Эрик Грипп в Twitter.«Подозреваемый под стражей», — отметил Грипп и добавил, что спецназ продолжает операцию в доме.
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Полиция Филадельфии сообщила о задержании устроившего стрельбу мужчины

РБК02:42

Устроивший стрельбу в Филадельфии задержан

RT на русском00:19

Полиция Филадельфии задержала стрелка

Интерфакс00:47

Стрелка из Филадельфии задержали

Российская газета01:31

Устроивший стрельбу в Филадельфии мужчина задержан

Коммерсантъ00:42

Полиция задержала стрелка в Филадельфии

ТАСС01:14

В Филадельфии задержали подозреваемого в стрельбе

РИА Новости00:18
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