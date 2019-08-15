Происшествия
Стрелок в Филадельфии отказался сдаться полицииТАСС вчера в 20:22
Полицейские не достигли успеха в попытках вступить в переговоры с человеком, открывшим в среду стрельбу на севере Филадельфии (штат Пенсильвания). Об этом сообщил начальник городской полиции Ричард Росс на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.
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Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ Жуковского.
Обновлено в 04:55
Политика
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Экс-президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, об этом заявил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
Эксперт оценил действия экипажа приземлившегося в Жуковском А321
Бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов охарактеризовал как "мужественные, своевременные и грамотные" действия экипажа, выполнявшего рейс из Москвы в Симферополь самолета А321, который из-за попадания в двигатели птиц совершил экстренную посадку в километре от аэропорта в подмосковном Жуковском.
Обновлено в 03:49
Политика
Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден «за добросовестную работу»
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество
В России призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение перевести российских граждан на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты.
Обновлено 13 августа в 04:27
Киберспорт
Разработчики не успевают выпустить Spelunky 2 в 2019 году
Основатель и геймдизайнер студии Mossmouth Дерек Ю в своём Twitter-аккаунте сообщил, что компания не успевает выпустить Spelunky 2 в 2019 году.
Обновлено в 03:33
Политика
Названы сроки встречи Зеленского и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
Похороны фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:17
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено в 05:16
Хоккей
Овечкин рассказал о любви к футбольному «Динамо»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к футбольному «Динамо».
Обновлено в 05:30
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии утвердило увеличение тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
Обновлено в 04:57
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Обновлено в 04:48
Киберспорт
Видео: преимущества RTX в шутере Bright Memory и космическом боевике Grimmstar
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено 13 августа в 09:46
Происшествия
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Обновлено в 04:05
Политика
Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:08
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье
Эксперты назвали несовместимые лекарственные препараты
Занимаясь самолечением, люди нередко принимают абсолютно несовместимые лекарственные препараты, нанося серьёзный вред организму.
Обновлено в 00:30
Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено вчера в 10:22
Наука
Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных
Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено 13 августа в 11:12