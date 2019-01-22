Происшествия
Силовики задержали захватчика рейса Сургут-МоскваИзвестия 08:17
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, нарушителем оказался нетрезвый житель Сургута, который ранее был судим за порчу имущества. По данным ведомства, пассажир рейса, заявляя, что у него есть оружие, попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить курс самолета.
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По предварительным данным, пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске.
с чего всё началось
Пассажира «Аэрофлота», который в ходе полета из Сургута в Москву потребовал поменять курс и направить самолет в Афганистан, задержали, сообщается на сайте Следственного комитета России.Коммерсантъ08:25
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