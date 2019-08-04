Происшествия
Задержан провокатор Максим СтекловВести.Ru 10:47
Задержан провокатор Максим Стеклов, который накануне принимал участие в незаконном митинге в Москве. Это тот самый интернет-пользователь, который в своем профиле в "Твиттере" призывал убивать детей силовиков Росгвардии после идентификации их отцов, сообщает "Россия 24".
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В рамках уголовного дела следователи дадут объективную и принципиальную правовую оценку всем действиям обвиняемого, проверив его причастность к иным возможным фактам противоправной деятельности.
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