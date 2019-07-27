Происшествия
Задержан политик Дмитрий ГудковЭхо Москвы 05:38
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:15, Вашингтон
Футбол
«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче РПЛ
Обновлено в 11:54
Технологии
«Инновационная ОС» MIUI 11 выйдет до зимы
Короткое сообщение обещает выпуск «инновационной ОС» MIUI 11 до зимы.
Обновлено в 10:26
Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Путин рассказал о погружении в батискафе на дно Финского залива
Президент России Владимир Путин поделился впечатлениями от погружения в батискафе на дно Финского залива к обломкам подлодки Щ-308, затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:35
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Женщина пострадала при хлопке газа в садовом доме
В Свердловской области в садовом доме произошел хлопок газа с последующим возгоранием.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 11:07
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
Обновлено в 11:23
Авто
Основными новинками автосалона во Франкфурте станут электрокары
Электрокар Volkswagen ID 3 вызывает большой интерес у автолюбителей, поскольку при относительно невысокой стоимости у него будет иметься запас хода в 320-550 км. Помимо электрокаров, на моторшоу во Франкфурте появится много транспорта с традиционной компоновкой силового узла.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция
Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.
Обновлено в 10:54
Политика
Глава Минкомсвязи высказался против законопроекта об интернет-ресурсах
Категорически не поддерживает и считает инициативу о значимых инфоресурсах необдуманной глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.
Обновлено в 11:54
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова вышла замуж
Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Госпитализированная прямо со спектакля Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в больнице.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе
Несколько участников чемпионата мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу получили повреждения в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов города.
Обновлено в 02:58
Происшествия
«Чикатило просится в тюрьму»: Парень, помешавший Пашинскому победить на парламентских выборах, найден мёртвым
26 июля было найдено тело убитого 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу «Француз», который оказал помощь противникам баллотировавшегося в 64 округе нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, из-за чего тот не смог одержать победу.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Двух задержанных на акции в Москве подростков отпустили
Обновлено в 11:27
Хоккей
Российский форвард Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич пришел к соглашению по поводу контракта с "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 22:15
Космос
На Луне «проснулись» и приступили к работе китайские аппараты
Обновлено в 04:06
Игры
Bethesda выпустила игры Doom и Doom 2 для смартфонов
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
В Судане озвучили число погибших 3 июня при разгоне лагеря в Хартуме
Обстановка в столице Судана и в целом в стране резко обострилась 3 июня, когда суданские военные разогнали часть палаточного лагеря в Хартуме перед штаб-квартирой главного командования ВС. В результате столкновений погибли несколько десятков человек.
Обновлено в 08:48
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено в 11:53
Общество
В США правозащитники оспорили «маленький» штраф для Facebook в $5 млрд
Американская правозащитная организация "Центр электронной частной информации" (EPIC) обратилась в суд с требованием пересмотреть в сторону увеличения сумму штрафа для Facebook в размере $5 миллиардов.
Обновлено в 04:11
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Германии
Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон занял первое место по итогам квалификации Гран-при Германии — 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Обновлено в 10:59