Происшествия

Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в МосквеГазета.Ru 14:39

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в московском отеле, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД. 25-летний житель столицы направлен для проведения следственных действий.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве

Газета.Ru14:39

СМИ: Предполагаемый убийца стюардессы из Челнов увлекался эзотерикой и БДСМ

БИЗНЕС Online09:24

Подозреваемый в расправе над стюардессой из Челнов увлекался БДСМ-тематикой

Kazanfirst.ru07:28

Задушенная в отеле стюардесса стала жертвой любителя БДСМ

Экспресс газета07:38

БДСМ: появилась сенсационная версия убийства 23-летней стюардессы в Москве

Дни.ру06:11

Раскрыта темная биография подозреваемого в убийстве стюардессы

РЕН ТВ05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:57, Вашингтон
Политика

Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Политика

Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Медики из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля рассказали о самочувствии избитой в Ингушетии девочки, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:26
Культура

Чумаков спас Панайотова от напавшего на того фаната

Как рассказал исполнитель, однажды он отдыхал в одном из витебских баров со своим другом и коллегой Алексеем Чумаковым.
Обновлено в 11:09
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Происшествия

В Москве на Кутузовском проспекте один человек погиб в ДТП

Обновлено в 19:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено в 13:09
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Владельцем похищенных «бандой ФСБ» 136 млн рублей оказался безработный

В мае этого года бывший московский предприниматель приехал в московский банк «Металлург», чтобы обменять на доллары 136,5 млн рублей.
Обновлено в 09:48
Политика

Замгоссекретаря США Салливан встретится с Рябковым в Женеве

«В Женеве заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 18:30
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

Обновлено в 14:42
Гаджеты

Беспроводные наушники Huawei FreeLace поступают в продажу в России

Обновлено в 12:33
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Обновлено в 15:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России запустило на своем сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы рассекреченные документы к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских войск.
Обновлено в 17:09
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательной организацией

Генпрокуратура РФ признала канадскую неправительственную организацию Ukranian World Congress ("Всемирный конгресс украинцев") нежелательной в России.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено в 14:31
Здоровье

В Волгограде открылся единственный в РФ центр амбулаторной онкопомощи

Современное медучреждение было создано на базе областной больницы № 1. Под центр амбулаторной онкопомощи отдали целый этаж площадью 464 кв. метра.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Политика

Трамп намерен уволить главу нацразведки

Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:17
Происшествия

Группа туристов перевернулась на катамаране при сплаве по реке в КЧР

Четыре туриста из Калининградской области перевернулись при сплаве по реке Аксаут в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 10:51
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Не менее 10 человек погибли при нападении на отель в Сомали

Обновлено в 18:39
Главное