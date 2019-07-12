Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в московском отеле, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД. 25-летний житель столицы направлен для проведения следственных действий.

Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в Москве

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