Происшествия
Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в МосквеГазета.Ru 14:39
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в московском отеле, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД. 25-летний житель столицы направлен для проведения следственных действий.
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Армия и оружие
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