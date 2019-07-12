Происшествия
Задержан подозреваемый в зверском убийстве стюардессы в МосквеГазета.Ru 14:39
Ранее стало известно, что убитая 23-летняя стюардесса познакомилась с предполагаемым убийцей еще во время работы в стриптиз-клубе. В отношениях они состояли несколько месяцев. Знакомые называют подозреваемого странным и навязчивым человеком.
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