В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина. Убийцей, как предполагают следователи, стал ее муж - на глазах у ребенка он нанес матери около 20 ножевых ранений. Для его поимки был объявлен план "Перехват" - через несколько часов его задержала полиция.

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке

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