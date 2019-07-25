Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Им оказался мужчина, 1981 года рождения, который в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Мужчина, подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском, написал чистосердечное признание. Он выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По словам 37-летнего задержанного, убийство было совершено из ревности.

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Происшествия Задержан экс-глава правительства Астраханской области Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.

Политика Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.

Шоу-бизнес В Баку открылся музыкальный фестиваль «Жара» Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара" открылся в четверг вечером в столице Азербайджана.

Политика Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.

Общество Средний Урал ждут дожди и похолодание Напомним, в 2019 году тёплая погода пришла на Средний Урал с некоторым запозданием.

Происшествия В Екатеринбурге потушили «Чапаевские бани» В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани».

Политика Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Спорт Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира Россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Шоу-бизнес Перешел на светлую сторону: Дима Билан покрасил волосы Билан решился на кардинальные перемены и стал блондином. Свой снимок певец прокомментировал: «В этот раз я на светлой стороне!»

Здоровье Врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс заявил, что врачи должны стремиться к тому, чтобы стать индивидуальными предпринимателями.

Происшествия В Подмосковье столкнулись два теплохода В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".

Политика Зеленский и Трамп по телефону обсудили Россию Зеленский в ответ поблагодарил Трампа "за лидерство США" в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Политика Эрдоган сообщил о планах Турции по использованию С-400 Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начнет использование зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 весной 2020 года.

Происшествия Погибшая в Раменском девушка жаловалась подругам на побои Убийство Натальи Басовой на детской площадке в Раменском среди белого дня потрясло общественность.

Происшествия Россиянина отправили в колонию за твит Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.

Армия и оружие В ДНР на неделю из-за обстрелов погибли пять человек Пять человек погибли, еще один получил ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

Происшествия Мужчина в Саранске открыл стрельбу по детям В столице Мордовии вечером 25 июля местный житель открыл стрельбу по детям. В итоге один ребенок получил травмы.

Общество Дым от природных пожаров в Сибири достиг Татарстана Причиной дымки, которая с четверга наблюдается в Татарстане, являются лесные пожары в сибирских регионах, сообщает в пятницу управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики.

Политика Как и зачем московская власть провоцирует беспорядки 27 июля В субботу 27 июля оппозиционные кандидаты в кандидаты в депутаты Московской городской думы призывают москвичей прийти к зданию столичной мэрии.

Футбол Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Политика В Британии оштрафовали RT на миллионы Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).

Происшествия СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.

Происшествия Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.