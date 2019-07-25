Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадкеИзвестия вчера в 15:28
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.
— Татьяна Петрова, российская певицаВести Подмосковья вчера в 14:09
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