Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадкеИзвестия 15:28
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском
Агентство Москва15:09
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