Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадкеИзвестия 15:28

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
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Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Вести.Ru15:43

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

РБК15:12

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском

Агентство Москва15:09

Дочь убитой в Подмосковье на детской площадке женщины находится в больнице

РИА Новости16:05

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

ТАСС15:10

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RT на русском13:35

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