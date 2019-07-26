Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском был задержанiReactor вчера в 15:34

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан. Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы, — говорится в официальном сообщении. Убийство произошло в четверг, 25 июля, на детской площадке во дворе многоэтажки в подмосковном Раменском.
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

РБКвчера в 15:12

Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве женщины в Раменском

РИА Новости03:43

МВД: У подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском при задержании нашли нож

Агентство Москва03:06

Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД

Комсомольская правда03:02

Опубликовано видео задержания мужчины, убившего женщину в Раменском

Московский Комсомолец03:09

Задержанный за убийство женщины в Раменском был ранее судим за массовые беспорядки

ТАССвчера в 16:16

РЕН ТВ публикует видео с места зверского убийства женщины под Москвой

РЕН ТВвчера в 11:32
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
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Starhopper от SpaceX совершил первый прыжок в сторону

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