Происшествия
Подозреваемый в убийстве женщины в Раменском был задержанiReactor вчера в 15:34
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском задержан. Мужчину 1981 года рождения в ближайшее время доставят в следственные органы, — говорится в официальном сообщении. Убийство произошло в четверг, 25 июля, на детской площадке во дворе многоэтажки в подмосковном Раменском.
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Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
Комсомольская правда03:02
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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