Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогершиВести.Ru 14:00

Убийца попытался спрятать его в чемодан. Задержанный — ранее судимый мужчина 1986 года рождения, в ближайшее время он будет доставлен на допрос. Ранее высказывались предположения, что к убийству может быть причастен 52-летний бизнесмен, который спонсировал поездки Екатерины по миру.
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Версия: Убийца расправился с блогером-моделью, когда не смог заплатить за секс с ней

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Подозреваемый в убийстве блогерши назвал причину жестокой расправы

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки в Раменках

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли в чемодане

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Задержан подозреваемый в убийстве блогера-модели

Москва 2413:49

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-блогера

Вечерняя Москва14:11
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Общество

В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Игры

Sony продала 100 миллионов консолей PlayStation 4

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Джейсон Момоа отправится мстить в новом боевике Netflix

Звезда «Аквамена» Джейсон Момоа сыграет главную роль в триллере о мести «Милая девочка» (Sweet Girl), который поставит Netflix.
Обновлено в 07:10
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
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Футбол

Два российских футболиста вошли в список молодых талантов УЕФА

В список вошли два российских игрока — 21-летний полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Политика

Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт

Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в Сибири

Обновлено в 15:51
Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Здоровье

К 2024 году продолжительность жизни в Татарстане составит 79 лет

Через пять лет в республике ожидаемая продолжительность жизни составит 79 лет, передает пресс-служба мэрии Казани.
Обновлено в 12:10
Единоборства

Трагически погибшего боксера Дадашева похоронят 4 августа в Петергофе

Российского боксера Максима Дадашева, трагически погибшего после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронят в Петергофе 4 августа.
Обновлено в 10:20
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Происшествия

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в восьми зданиях в Самаре

Открытое горение в трех жилых домах и пяти хозяйственных постройках в Железнодорожном районе Самары удалось ликвидировать, по предварительным данным, пожар произошел из-за детской шалости с огнем, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:04
Политика

Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа

Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в Саратове

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове.
Обновлено в 07:51
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Гаджеты

Эмоционального робота Kiki с ИИ оценили в 799 долларов

Разработчиком настольного робота стала компания Zoetic AI, которая по предзаказу просит за «умное» устройство 799 долларов, но в случае успешного старта Kiki подорожает до 1500 долларов.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Мужчина с топором напал на работников кредитной конторы в Петербурге

Мужчина напал с топором на сотрудников кредитной организации в бизнес-центре на площади Конституции в Санкт-Петербурге во вторник днем.
Обновлено в 09:11
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Происшествия

В Махачкале задержан ректор университета, бывший и. о. мэра Махачкалы

Сотрудники ФСБ задержали в Махачкале ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики, бывшего исполняющего обязанности мэра Махачкалы Муртазали Рабаданова.
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Политика

Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
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Наука

XENON1T наложил строгие ограничения на легкие частицы темной материи

В результате ученым удалось на несколько порядков ужесточить ограничения на сечение рассеяния нуклонов на легких частицах темной материи, возникающих в шести разных теориях.
Обновлено в 06:40
Космос

Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска

Обновлено 27 июля в 10:08
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