Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской областиТАСС вчера в 12:16

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, в частном доме в Нязепетровске (Челябинская область). Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

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