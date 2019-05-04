Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской областиТАСС вчера в 12:16
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, в частном доме в Нязепетровске (Челябинская область). Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
В Челябинской области задержан подозреваемый по делу об убийстве пяти человек
Первый областнойвчера в 12:07
В Челябинской области расследуют убийство четырех взрослых и ребенка
Коммерсантъ Челябинсквчера в 05:39
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
Обновлено вчера в 06:14
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено вчера в 19:22
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Кевин Костнер раскритиковал политическую систему США
Политическую систему США раскритиковал американский актер Кевин Костнер.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Чистая российская нефть поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
На узел учета Мозырского НПЗ в Белоруссии поступила качественная российская нефть.
Обновлено вчера в 13:42
Шоу-бизнес
«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Фильм Валерия Тодоровского «Одесса» откроет кинофестиваль «Кинотавр»
Как сообщает портал «Кино-театр.ру», решением организаторов фильмом открытия станет работа Валерия Тодоровского «Одесса».
Обновлено вчера в 02:51
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено вчера в 01:30
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура
Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Обновлено в 00:03
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Политика
Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Дзюба записал видео в честь чемпионства «Зенита»
Форвард "Зенита" Артем Дзюба выложил на своей странице в Instagram видео, которое он записал в честь своего чемпионства в чемпионате России.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Мадуро призвал военных готовиться к вторжению США
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:04
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»
Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено вчера в 04:44
Авто
Фургоны Renault Master и Renault Trafic получили обновление
Напомним, что большой фургон Renault Master производится в старом кузове с 2010 года, а Renault Trafic последнее обновление получал в 2013 году.
Обновлено в 00:03
Авто
Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Свердловской области ожидается аномальная жара
В Свердловской области с 5 по 9 мая ожидается аномально высокая температура, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России
Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В США в реку упал пассажирский Boeing 737
В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл, пассажирский самолет Boeing 737 упал в реку.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Ночью в Кемерове загорелся гараж с двумя иномарками
В Кемерове ночью загорелся гараж с двумя иномарками.
Обновлено в 00:02
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено 03 мая в 18:06
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Великобритании
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:41