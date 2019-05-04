В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийствеРоссийская газета вчера в 12:30

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске. Об этом сообщили ТАСС в региональном СК.

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

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