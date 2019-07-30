Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогершиГазета.Ru 13:43

Задержали подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве, передает РИА "Новости". Как заявили в МВД, сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартире жилого дома на улице Пырьева.
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