Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe. Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города.

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

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