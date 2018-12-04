Футбол

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
01:45

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe. Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города.
Спорт-Экспресс01:45

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Десятки тысяч человек и масштабный салют: так провожали игроков «Бока Хуниорс» в Мадрид на финал

Eurosport.ru01:40

СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Sportbox.RU01:38

СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Матч ТВ01:38

Задержан подозреваемый в нападении на автобус с игроками «Боки Хуниорс»

Газета.Ru01:29

Задержан фанат, который подозревается в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Чемпионат01:22

Арестован первый подозреваемой в атаке на игроков «Боки Хунирс»

Sport24.ru01:51

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс01:45
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Футбол

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Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
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Футбол ниже ноля: четвертьфиналы Олимп-Кубка России пройдут на морозе

Противостояния «Локомотива» с «Рубином», «Краснодара» с «Ростовом» и «Спартака» с «Уралом» в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России станут заключительными в 2018 году.
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19-летний Сафонов назван лучшим игроком «Краснодара» в ноябре

Первое место в опросе занял 19-летний голкипер Матвей Сафонов — 31,5%. Вторым стал нападающий Ари — 24,5%. Замкнул тройку лучших по результатам голосования Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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