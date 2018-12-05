Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
01:45

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe. Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города.
Спорт-Экспресс01:45

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Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс01:45

СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Матч ТВ01:38

СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Sportbox.RU01:38

Задержан подозреваемый в нападении на автобус с игроками «Боки Хуниорс»

Газета.Ru01:29

Задержан фанат, который подозревается в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Чемпионат01:22

СМИ: подозреваемый в нападении на автобус клуба «Бока Хуниорс» задержан в Аргентине

ТАСС00:09

Арестован первый подозреваемый в атаке на игроков «Боки Хуниорс»

Sport24.ru01:51
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Бока Хуниорс
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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Аргентинский футбольный клуб
Аргентинский футбольный клуб из города Буэнос-Айрес. Основан 25 мая 1901 года. Является одним из наиболее популярных клубов Аргентины. Клуб 35 раз становился чемпионом Аргентины, что является национальным рекордом. Также команда трижды выигрывала Кубок Либертадорес и один раз - Межконтинентальный кубок.
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