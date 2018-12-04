Футбол

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»
Спорт-Экспресс
01:45

Первый подозреваемый в нападении на автобус "Бока Хуниорс" арестован во вторник в Буэнос-Айресе, информирует L'equipe. Его опознали по видеозаписям в социальных сетях и роликам с камер видеонаблюдения города.
Спорт-Экспресс01:45

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Задержан подозреваемый в нападении на автобус с игроками «Боки Хуниорс»

Газета.Ru01:29

Задержан фанат, который подозревается в нападении на автобус «Боки Хуниорс»

Чемпионат01:22

Десятки тысяч фанатов «Боки Хуниорс» проводили команду в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

Sportbox.RU02:59

Десятки тысяч фанатов «Боки Хуниорс» проводили команду в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

Матч ТВ02:59

Задержан подозреваемый в нападении на автобус «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс01:45

Арестован первый подозреваемый в атаке на игроков «Боки Хуниорс»

Sport24.ru01:51

СМИ: капитан «Ривер Плейт» может не поехать на финал Кубка Либертадорес

Legalbetвчера в 01:10
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Футбол

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию до 21 матча

Обновлено в 01:41
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Переход Ибрагимовича в «Милан» находится под угрозой срыва

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Болельщики «Краснодара» признали Сафонова лучшим игроком в ноябре

На втором месте оказался нападающий Ари, ему отдали свои голоса 24,5%, на третьей позиции — полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов — 11,2%. «Сафонов стал первым в истории воспитанником клубной академии, который победил в голосовании по определению лучшего игрока месяца», — говорится в официальном «твиттере» краснодарского клуба.
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Стало известно имя нового главного тренера «Атлетика»

Обновлено в 03:22
Футбол

Черышев впервые за полтора месяца принял участие в матче «Валенсии»

Обновлено в 02:31
Футбол

Кудряшов может перейти из «Рубина» в «Краснодар»

Обновлено в 03:28
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Геннадий Орлов: «Семак выдавил максимум из такого состава „Зенита“»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал трансферную политику «Зенита».
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Президент «Баварии» объяснил, почему клуб не пытался подписать Роналду

Президент "Баварии" Ули Хенесс назвал причины, по которым клуб не пытался приобрести у "Реала" Криштиану Роналду.
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Диего Коста может перейти в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в Китае.
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Черчесов стал тренером года в России

По версии министерства спорта РФ, главный тренер отечественной сборной Станислав Черчесов стал тренером года.
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Маурицио Сарри: «„Челси“ общается с агентом Азара каждую неделю»

Знаю, что клуб общается с агентом Азара каждую неделю.
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«Лилль» на выезде обыграл «Монпелье»

"Монпелье" на своем поле проиграл "Лиллю" в матче 16-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 6-й минуте встречи забил Николя Пепе.
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РПЛ изменит календарь, чтобы зимой северные клубы не играли дома

Лига будет принудительно менять команды кругами, если кому-то из северных/сибирских клубов выпадет играть в ноябре или декабре дома.
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«Сампдория» обыграла СПАЛ и вышла на «Милан» в Кубке Италии

Определился очередной участник 1/8 финала Кубка Италии. В матче 1/16 финала турнира «Сампдория» принимала СПАЛ и победила со счетом 2:1.
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Три матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу состоятся в среду

"Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" домашними матчами в среду начнут борьбу за выход в 1/2 финала Олимп - Кубка России по футболу.
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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