Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовцаLenta.ru 15:53
Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Белянкина, представители Следственного комитета рассказали ему о задержании первого подозреваемого.
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