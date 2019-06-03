Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовцаLenta.ru 15:53

Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Белянкина, представители Следственного комитета рассказали ему о задержании первого подозреваемого.
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Отец погибшего спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

РЕН ТВ16:03

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

РИА Новости15:50

Источник: подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье пока не задержан

ТАСС16:37

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

РБК15:32

СМИ: убийца спецназовца в Подмосковье пока не задержан

News.ru17:15

Задержан подозреваемый в убийстве спецназовца ГРУ

Взгляд.ру17:54

В СК доставили одного из убийц героя-спецназовца

Газета.Ru15:11
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

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Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье

Обновлено в 05:58
Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
Обновлено в 17:18
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено 31 мая в 06:56
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией в России

«Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.
Обновлено в 05:23
Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Гаджеты

Apple представила черную iOS 13

Обновлено в 14:21
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко пострадала при перелете от неадекватных пассажиров

Обновлено в 08:30
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Музыка

Первым рэпером-миллиардером стал Jay-Z

Обновлено в 16:47
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Красноярске загорелся склад с нефтепродуктами

Склад находится на территории промзоны на расстоянии более 1 км от города.
Обновлено в 17:05
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Общество

Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку

Обновлено в 08:49
Происшествия

Грабитель в маске напал с пистолетом на банк в Мурино

Неизвестный в маске напал на банк «Санкт-Петербург» в городе Мурино.
Обновлено в 16:53
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

ВКС России провели успешное испытание новой ракеты системы ПРО

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Футбол

Клубные чемпионаты мира 2019 и 2020 года могут пройти в Катаре

Катар может принять два ближайших клубных чемпионата мира.
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Политика

МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено в 18:36
Общество

Выгодный курс: меняем знания на инвестиции

Москва задает мировые тренды в самых разных областях — от поддержки начинающих предпринимателей до создания грандиозных объектов и проведения крупных событий.
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