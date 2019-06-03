Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовцаLenta.ru 15:53

с чего всё началось

Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Белянкина, представители Следственного комитета рассказали ему о задержании первого подозреваемого.

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

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