Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовцаLenta.ru 15:53
Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец убитого Алексей Белянкин, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК. По словам Белянкина, представители Следственного комитета рассказали ему о задержании первого подозреваемого.
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Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.РБК15:32
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Происшествия
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Происшествия
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
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Транспорт
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Военнослужащие Центрального военного округа планируют в ближайшие полгода провести около 100 учений разного уровня - на 40% больше, чем за минувшие шесть месяцев.
Обновлено в 00:39
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Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
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Возможное возвращение России в ПАСЕ подрывает доверие к организации, заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
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Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
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