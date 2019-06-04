Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУREGNUM вчера в 17:00
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.
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По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.
с чего всё началось
Силовики задержали двух подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, которого ударили ножом в массовой драке в подмосковном поселке Путилково, сообщает региональное управление Следственного комитета.Медиазона04:30
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