Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца БелянкинаВести.Ru 16:42

с чего всё началось

В квартирах подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые для следствия предметы. В ночь на 2 июня в подмосковном Путилкове произошла массовая драка. Бывший спецназовец Никита Белянкин заступился за незнакомого мужчину, которого били целой толпой.

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