Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца БелянкинаВести.Ru 16:42
В квартирах подозреваемых проведены обыски, изъяты необходимые для следствия предметы. В ночь на 2 июня в подмосковном Путилкове произошла массовая драка. Бывший спецназовец Никита Белянкин заступился за незнакомого мужчину, которого били целой толпой.
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Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.РБК15:32
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Установлена личность подозреваемых в деле об убийстве спецназовца ГРУ
Национальная служба новостей09:53
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