Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУREGNUM вчера в 17:00
Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан, сообщил РБК отец погибшего Алексей Белянкин.РБКвчера в 15:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Задержан один из участников драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ
Эхо Москвывчера в 18:06
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Армия и оружие
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут новейшего боевого робота на базе БМП-3
В 2015 году ВНИИ "Сигнал" представил боевой робототехнический комплекс "Удар" на платформе БМП-3.
Обновлено в 02:23
Религия
Более 200 тысяч мусульман отпразднуют Ураза-байрам в Москве
Более 200 тысяч мусульман ожидаются на праздничных молитвах в честь Ураза-байрама рядом с мечетями и на дополнительных площадках столицы 4 июня.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Битва радикалов: переживший покушение Мосийчук избил тростью Ляшко
Обновлено вчера в 11:51
Культура
Картина Петрова-Водкина продана на аукционе за $12 млн
Обновлено вчера в 14:29
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Политика
США обвинили Китай в искажении фактов о торговых переговорах
Китай в выпущенной Госсоветом КНР в воскресенье "Белой книге" в искаженном свете изложил причины, которые привели к тупиковой ситуации на торговых переговорах между двумя странами, говорится в распространенном совместном заявлении офиса торгового представителя и минфина США.
Обновлено вчера в 21:34
Наука
Физик описал голографическую дуальность с помощью машины Больцмана
Японский физик Кодзи Хасимото показал, что голографическую дуальность (AdS/CFT-соответствие) можно описать с помощью глубокой машины Больцмана.
Обновлено в 02:01
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Энергетика
Нефть дешевеет на опасениях за перспективы спроса
Цены на нефть снижаются во вторник утром на фоне опасений за перспективы спроса на сырье в свете признаков замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытательного пуска новой российской ракеты системы противоракетной обороны.
Обновлено в 02:25
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году.
Обновлено в 01:20
Экономика
Промсвязьбанку не удалось скрыть балансовые показатели
Сегодня, 4 июня 2019 года, стало известно, «Промсвязьбанку» (ПАО) не удалось скрыть балансовые показатели, несмотря на то, что Центробанк РФ не опубликовал его оборотную ведомость.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
СМИ сообщают об обстреле мечети бойцами ВСУ в Донецке
Обновлено в 02:18
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Комитет ПАСЕ предложил исключить не устраивающие РФ нормы в регламенте
Как рассказал депутат, принятое комитетом ПАСЕ решение означает, что санкции сохранятся, но они будут ограниченными.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера
Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca.
Обновлено вчера в 06:37
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В тройном ДТП на Невском проспекте пострадали два человека
Ночью на пересечении с Михайловской улицей столкнулись три иномарки.
Обновлено в 02:19
Культура
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
Обновлено вчера в 22:03