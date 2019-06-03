Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУREGNUM вчера в 17:00

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сегодня, 3 июня, рассказал отец убитого Алексей Белянкин, сообщает РБК.

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

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