Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»Ведомости 04:24
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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Футбол
Виталий Кафанов: Сергей Песьяков готов быть лидером
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов дал интервью для Sportbox.ru .
Обновлено в 03:53
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Обновлено вчера в 11:06
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено вчера в 12:16
Гаджеты
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото
Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.
Обновлено вчера в 10:38
Общество
Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток
Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.
Обновлено в 06:59
Политика
Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой
По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.
Обновлено в 06:40
Политика
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".
Обновлено в 05:25
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте
Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.
Обновлено в 07:14
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.
Обновлено в 03:55
Гаджеты
Western Digital и Toshiba несут убытки
Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
Обновлено в 04:58
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО
Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 06:19
Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
Обновлено в 05:26
Музыка
Неизвестный угрожал убить экс-солистку «Тату»
Обновлено в 02:40
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Экономика
Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова
Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.
Обновлено в 03:14
Общество
Сдачу ЕГЭ по информатике на компьютере могут ввести с 2021 года
"Введение [сдачи ЕГЭ по] информатике на компьютере предполагается через учебный год", - сказал Кравцов.
Обновлено в 05:23
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Футбол
РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна
РФС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Никиты Симоняна.
Обновлено в 07:26
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07