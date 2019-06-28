с чего всё началось

Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Транспорт Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

Гаджеты Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 Super показалась на фото Что до партнерских вариантов GeForce RTX 20 Super с заводским разгоном и нестандартными системами охлаждения, то их дебют запланирован на 9 июля.

Общество Росрыболовство заявило о нормальном самочувствии освобожденных косаток Косатки и белухи, выпущенные накануне из «китовой тюрьмы» в Охотское море, чувствуют себя нормально.

Политика Возвращение России в ПАСЕ объяснили тайной сделкой По данным издания, Россия и страны Запада заключили тайное соглашение, согласно которому российская делегация вернется в ПАСЕ без каких-либо ограничений, а Москва, в свою очередь, выплатит ассамблее членские взносы за два года, определит схему освобождения украинских моряков, а также позволит работать мониторинговой миссии Совета Европы в Крыму.

Политика Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

Автоспорт Хэмилтон выиграл первую практику Гран-при Австрии, Квят – на 12 месте Единственный активный российский пилот "Формулы-1" – Даниил Квят из Toro Rosso показал 12 результат, опередив своего напарника по команде Александера Албона.

Общество Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, опубликованное на официальном сайте правительства, со списком животных, которых гражданам нельзя содержать у себя в силу их опасности для владельцев, или чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья вплоть до гибели.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Финансы Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).

Армия и оружие МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.

Энергетика «Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.

Происшествия Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.

Экономика Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.

Происшествия На Сергея Петрова завели уголовное дело Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Политика Туск ответил на слова Путина о либеральной идее Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Происшествия Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.

Футбол РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна РФС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Никиты Симоняна.