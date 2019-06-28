Задержан первый фигурант дела «Рольфа»Газета.Ru 03:56

с чего всё началось

Директор департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолий Кайро был задержан, сообщают РИА "Новости". По словам собеседника агентства, другие фигуранты дела - гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова и финансовый директор Александра Озерянова остаются на свободе.

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