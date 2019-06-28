Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»Вести.Ru 02:54
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу автодилера. Напомним, 27 июня в московских и петербургских офисах "Рольфа" прошли обыски.
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с чего всё началось
К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.Коммерсантъвчера в 16:25
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Рубль снижается в начале торгов к доллару и евро
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
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Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Компания Лисина продает часть доли в НЛМК
Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
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53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
Уральцы в селе сами отремонтировали мост: СК завел уголовное дело
Жители за собственные средства и собственными усилиями отремонтировали мост длинной в 60 метров, а СК возбудил уголовное дело.
Обновлено в 03:47
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
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Происшествия
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В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
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Обновлено в 02:52
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В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье
Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.
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Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
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Миллер выразил уверенность в полной реализации «Северного потока — 2»
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Транспорт
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Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
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Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
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Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
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