Задержан один из руководителей «Рольфа»Вести.Ru 02:54

К владельцу группы компаний «Рольф» Сергею Петрову пришли за 4 миллиардами Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова — владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.

с чего всё началось

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро. Сотрудники правоохранительных органов уже допросили его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу автодилера. Напомним, 27 июня в московских и петербургских офисах "Рольфа" прошли обыски.

Задержан один из руководителей «Рольфа»

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