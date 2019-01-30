Происшествия

Задержан отец сенатора АрашуковаИзвестия 05:03

Отец сенатора Рауфа Арашукова, советник гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз», депутат народного собрания Карачаево-Черкесии Рауль Арашуков задержан. По информации «Известий», это произошло в Санкт-Петербурге. В доме Арашукова-старшего в Карачаево-Черкесии идут обыски, сообщил источник.
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Светлана Петренко
Следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ проводятся масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.
— Светлана ПетренкоТК Звезда 05:10
с чего всё началось
Следственный комитет опубликовал
 видео, на котором задержанный по делу о хищении газа на 30 млрд руб. советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков (отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова) общается со следователем.
РБК06:45

Подробнее о событии

Опубликовано видео задержания отца сенатора Арашукова

RT на русском07:02

Отца сенатора Арашукова заподозрили в причастности к хищениям газа на 30 млрд рублей

Интерфакс05:40

В сети появилось видео задержания отца сенатора Арашукова

ТАСС06:52

СК показал видео из кабинета задержанного отца сенатора Арашукова

РБК06:45

Опубликовано видео задержания отца сенатора Арашукова

РИА Новости06:58

СКР: Отец сенатора Арашукова задержан по подозрению в хищении газа на 30 миллиардов рублей

Daily Storm05:35

«Газового короля» Арашукова заподозрили в хищениях на 30 миллиардов рублей

Lenta.ru05:31
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить около миллиона рублей

Обновлено в 09:02
Происшествия

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что недостаточно хорошо владеет русским языком.
Обновлено в 08:15
Политика

Мэр Риги Ушаков опроверг свое задержание

Мэр Риги Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, также заявив, что не намерен подавать в отставку.
Обновлено в 08:31
Авто

Skoda показала дизайн нового кроссовера Kamiq

Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила первые изображения кроссовера Kamiq для европейского рынка.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Сбербанк прокомментировал данные о звонках мошенников

По данным издания, злоумышленники звонят с номеров банка, сообщая информацию по счету клиента и предупреждая о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты.
Обновлено в 02:39
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Гаджеты

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Пираты отпустили захваченных в Гвинейском заливе российских моряков

Все российские моряки с судна MSC Mandy, взятые в плен пиратами в Гвинейском заливе, освобождены.
Обновлено в 08:48
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Наука

Ученые обнаружили неожиданную опасность кошек

Специалисты из Копенгагенской университетской больницы выяснили, что паразит гораздо коварнее, чем предполагалось, так как он, проникнув в организм человека, на 50% повышает риск развития шизофрении, передает Science Alert.
Обновлено в 07:31
Интернет

Google начала распространять новый дизайн Gmail для смартфонов

Новый дизайн уже начали распространять и по заявлению Google через несколько дней он доберется до всех пользователей.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

Обновлено в 07:09
Происшествия

Следователь сообщил о 16 обвиняемых по делу братьев Магомедовых

Обновлено в 07:50
Происшествия

Похищенная картина Куинджи снова отправится на выставку

Ранее стало известно, что директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сохранит свой пост после кражи картины с выставки.
Обновлено в 02:55
Экономика

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%

Инфляция в стране с 22 по 28 января 2019 года составила 0,1%. Предыдущие две недели цены росли по 0,2%, сообщает 30 января Росстат.
Обновлено в 09:14
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты

В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
Экономика

Apple пообещала снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Теннис

Мария Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге из-за травмы

Обновлено в 08:11
Происшествия

В администрацию Балашихи пришли с обысками

Следователями совместно с оперативными сотрудникам ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.
Обновлено в 07:09
Технологии

Apple признала факт локализации персональных данных россиян

Представительство компании Apple в РФ впервые официально признало, что базы данных россиян находятся на территории России.
Обновлено в 07:39
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Происшествия

СК проверяет информацию об избиении ребенка в подмосковной школе

"Следственным отделом по Химкам ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Происшествия

«Жри быстрее»: в Смоленске учительница расцарапала лицо второкласснику

Обновлено в 08:13
Гаджеты

На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime

На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.
Обновлено в 02:25
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Политика

Законопроект об отмене техосмотра внесен в Госдуму

Законопроект, отменяющий техосмотр для автомобилей, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.
Обновлено вчера в 03:39
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