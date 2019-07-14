Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий МазуровRT на русском 01:16

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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Нефтяника взяли у трапа

Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.
Коммерсантъвчера в 15:51

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Бывший владелец Антипинского НПЗ задержан по делу о кредите Сбербанка

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В Москве задержали экс-владельца Антипинского НПЗ

Эхо Москвы01:02

Задержан основатель ГК «Новый поток» Дмитрий Мазуров

ТАССвчера в 17:12

Владелец ГК «Новый поток» задержан при расследовании уголовного дела

Интерфаксвчера в 17:27

Задержан основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров

РИА Новостивчера в 17:17

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

РБКвчера в 17:57

Владелец «Нового потока» Дмитрий Мазуров стал фигурантом уголовного делa

Forbesвчера в 16:31
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

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15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Обновлено в 01:05
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Из находившихся на борту воздушного судна 111 пассажиров никто не пострадал Прилетевший в Саратов самолет из Сургута выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает сегодня, 14 июля, "ЧП Саратов".
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

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Авто

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На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
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Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Футбол

«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси

Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
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За первый квартал 2019 года в малом и среднем бизнесе Казани зарплаты выросли более чем на 13%.
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У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
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Дмитрий Мазуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров и владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области, учредитель и председатель совета директоров Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group), член совета директоров КБ «Интерпромбанк».
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