Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий МазуровRT на русском 01:16
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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с чего всё началось
Утром в понедельник следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена. Пока детали уголовного дела, возбужденного по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), не разглашаются.Коммерсантъвчера в 15:51
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