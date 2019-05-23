Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатораРоссийская газета 13:10

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
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Опубликовано оперативное видео с задержанием заказчика покушения на волгоградского губернатора

V1.ru14:59

Задержан «авторитет», причастный к покушению на губернатора Волгоградской области

Интерфакс12:33

Чем известен Евгений Ремизов, подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области

Блокнот Волгоград15:26

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора в 2016 году

ТАСС12:17

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

РИА Новости12:25

Опубликовано видео задержания подозреваемого в покушении на Бочарова

Волгоградская правда15:16

В Москве задержан подозреваемый в поджоге дома губернатора Бочарова Евгений Ремезов

НовостиВолгограда.ру13:14
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Хоккей

Россия победила США на ЧМ по хоккею

Россия уверенно прошла групповой турнир, выиграв все семь матчей, обыграв в том числе Швецию, победившую в двух предыдущих мировых чемпионатах, со счетом 7:4.
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Цены на нефть сорта Brent усилили снижение в ходе торгов биржи ICE в Лондоне в июле 2019 года.
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Зеленский иронично раскритиковал украинских чиновников

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Политика

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Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
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Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год

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Политика

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Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
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Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
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Происшествия

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Обновлено в 04:34
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира рейса Москва - Симферополь, из-за которого вернули борт в Домодедово.
Обновлено в 11:58
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Путешествия

Застрявшие на Хайнане российские туристы вылетят в Москву в пятницу

Российские туристы не смогли вылететь из аэропорта китайского города Санья на острове Хайнань еще в среду.
Обновлено в 10:00
Политика

Рогозин назвал стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса

Стоимость создания ракеты сверхтяжелого класса оценивается примерно в 700 миллиардов рублей, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос журналистов.
Обновлено в 14:19
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Теннис

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На Roland Garros выступит трое российских теннисистов: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Алексей Ватутин.
Обновлено в 14:07
Авто

Названы победители премии «Международный двигатель года-2019»

В голосовании за лучший мотор 2019 года приняло участие 70 автомобильных журналистов.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Небензя выступил против ударных беспилотников

Москва обеспокоилась тем, что практика использования ударных БПЛА во время конфликтов расширяется, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Обновлено в 13:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Названы самые распространенные причины рака

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Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Кино

Брэд Питт рассказал о том, каково было работать с Леонардо ДиКаприо

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» непременно войдет в историю мирового кинематографа хотя бы потому, что в нем вместе сыграли Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.
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Шоу-бизнес

Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой

В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
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Политика

Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Казахстане

Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым, в этом году будет закончена модернизация заводов и Минск сможет ззакупать нефть не только в России, но и на мировых рынках.
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Общество

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

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Политика

Опубликованы данные экзитпола в Нидерландах

Согласно опросу, проведённому на выходе из избирательных участков, Левая Партия труда лидирует на выборах в Европейский парламент в Нидерландах.
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На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
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