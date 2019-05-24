Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru вчера в 13:03
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Из Москвы на волгоградские нары: заочно арестованного Ремезова доставят сразу в СИЗО
НовостиВолгограда.ру02:30
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на губернатора Волгоградской области
Коммерсантъвчера в 13:13
Задержан «авторитет», причастный к покушению на губернатора Волгоградской области
Интерфаксвчера в 12:33
Все слишком абсурдно, комично и не логично, - экс-мэр Волгограда об аресте организатора покушения на губернатора
Блокнот Волгоградвчера в 23:33
Покушение на жизнь Бочарова связано с его работой по наведению порядка
Волгоградская правдавчера в 16:20
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Экономика
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют
Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.
Обновлено в 01:44
Авто
Skoda представила обновленный Superb
На закрытом мероприятии в Братиславе Skoda представила обновленные лифтбек и универсал Superb.
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Дагестане ликвидировали троих боевиков
Обновлено в 02:23
Здоровье
Жительница Камчатки отсудила более 2,5 млн рублей за врачебную ошибку
Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Авто
Дилеры Renault начали принимать заказы на спецсерию кроссовера Arkana
Дилеры французского автопроизводителя Renault в России начали принимать заказы на Renault Arkana в стартовой версии Edition One.
Обновлено в 01:03
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Общество
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Мосприрода предупредила о нападающих на людей агрессивных воронах
На рубеже весны и лета вороны выводят птенцов, поэтому могут атаковать человека.
Обновлено в 01:48
Технологии
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G
Ростех представил в Иннополисе технологии для развития сетей 5G. Апробировать их в опытных зонах планируется летом 2019 года.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово
Обновлено вчера в 11:58
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
«Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может не вернуться в клуб и продолжить выступать за другую команду на правах аренды.
Обновлено вчера в 18:45
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Зеленский отверг возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский отрицал возможность переговоров с Россией, сообщает телеканал «Громадське ТВ».
Обновлено вчера в 07:46
Финансы
Торговая война США и Китая обрушила рынок нефти
Как заявил накануне официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэны, торговые переговоры с США будут продолжены только после того, как администрации Трампа «исправит ошибки».
Обновлено в 01:40
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Космос
Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 спутников в рамках миссии Starlink, нацеленной на создание спутниковой сети следующего поколения.
Обновлено в 02:38
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Милуоки» и повел в серии
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны
Обновлено вчера в 11:21
Политика
В Нидерландах прошли выборы в Европарламент
Выборы в Европарламент прошли в четверг в Нидерландах в спокойной обстановке и при традиционно низкой явке.
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну
Уилл Смит рассказал поклонникам, почему решил исполнить роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Бразильянка выйдет замуж за саму себя
Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Авто
Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором
На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
США пригрозили ввести пошлины против манипулирующих валютой стран
Министерство торговли США предложило вводить компенсационные пошлины на товары из стран, занижающих стоимость своей валюты по отношению к доллару.
Обновлено вчера в 23:55