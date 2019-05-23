Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru 13:03

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
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Все слишком абсурдно, комично и не логично, - экс-мэр Волгограда об аресте организатора покушения на губернатора

Блокнот Волгоград23:33

Покушение на жизнь Бочарова связано с его работой по наведению порядка

Волгоградская правда16:20

Задержан «авторитет», причастный к покушению на губернатора Волгоградской области

Интерфакс12:33

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на главу Волгоградской области

РИА Новости12:25

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора в 2016 году

ТАСС12:17

Опубликовано оперативное видео с задержанием заказчика покушения на волгоградского губернатора

V1.ru14:59

В Москве задержан подозреваемый в поджоге дома губернатора Бочарова Евгений Ремезов

НовостиВолгограда.ру13:14
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Происшествия

«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро

Обновлено в 18:59
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Общество

За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей

Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Происшествия

СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

Обновлено в 12:03
Политика

Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду

В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено в 19:53
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено в 22:48
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира

Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Общество

МЧС рассказало, как безопасно провести летние каникулы

МЧС России в преддверии школьных летних каникул выпустило рекомендации, следование которым позволит избежать несчастных случаев, в том числе травм или гибели детей.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

Небензя выступил против использования ударных беспилотников

Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Финансы

Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев

По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Общество

Forbes назвал «богатейших» наследников российских миллиардеров

Обновлено в 06:01
Музыка

Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

Обновлено в 23:01
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Москвичей предупредили об атаках ворон

Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Космос

Почему Плутон больше никогда не станет планетой

Предметом дискуссии стали формальные определения планеты и карликовой планеты, принятые XXVI Ассамблеей МАС в августе 2006 года.
Обновлено в 17:04
Общество

Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы

Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес

Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты

О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено в 22:53
Политика

Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ

Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.
Обновлено в 20:29
Путешествия

300 россиян не могут вылететь из Китая

В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Общество

Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны

Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Тимошенко назвала недопустимым референдум о переговорах с Россией

Обновлено в 18:08
Армия и оружие

В России разрабатывают новые гидросамолёты

«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 20:32
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