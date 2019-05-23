Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru 13:03
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве задержан подозреваемый в поджоге дома губернатора Бочарова Евгений Ремезов
НовостиВолгограда.ру13:14
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено в 21:04
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Общество
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
В образовательном учреждении Якутии отравились десять детей
Прокуратура подозревает, что в образовательном учреждении нарушались правила организации питания детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 23:01
Политика
Стартовала избирательная кампания досрочных выборов в Раду
В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс в Верховную раду Украины, выборы в парламент назначены на 21 июля.
Обновлено в 19:53
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено в 22:48
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено в 12:26
Общество
МЧС рассказало, как безопасно провести летние каникулы
МЧС России в преддверии школьных летних каникул выпустило рекомендации, следование которым позволит избежать несчастных случаев, в том числе травм или гибели детей.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Небензя выступил против использования ударных беспилотников
Постпред России при ООН Василий Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников.
Обновлено в 16:53
Финансы
Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев
По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Музыка
Финал шоу «Голос. Дети» переснимут
Обновлено в 23:01
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Космос
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Предметом дискуссии стали формальные определения планеты и карликовой планеты, принятые XXVI Ассамблеей МАС в августе 2006 года.
Обновлено в 17:04
Общество
Школьники Владивостока надели на последний звонок БДСМ-костюмы
Выпускники школы № 74 города Владивостока на последний звонок пришли в БДСМ-костюмах, что шокировало многих присутствующих, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям раскрыл секретное прозвище принцессы Шарлотты
О прозвище дочери принца Уильяма стало известно из видео, которое было опубликовано в официальных источниках королевского дома.
Обновлено в 15:51
Политика
Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ
Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.
Обновлено в 20:29
Путешествия
300 россиян не могут вылететь из Китая
В Китае застряли российские туристы. Более 300 человек уже второй день не могут вылететь в Москву с острова Хайнань.
Обновлено в 13:53
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
В России разрабатывают новые гидросамолёты
«Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолётов», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 20:32