Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru вчера в 13:03

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
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Организатора покушения на жизнь волгоградского губернатора этапируют из Москвы в Волгоград

Высота 10203:07

Суд оставил под арестом подозреваемого в покушении на губернатора Волгоградской области

Коммерсантъ03:56

Задержан «авторитет», причастный к покушению на губернатора Волгоградской области

Интерфаксвчера в 12:33

Из Москвы на волгоградские нары: заочно арестованного Ремезова доставят сразу в СИЗО

НовостиВолгограда.ру02:30

Двое суток, чтобы снять наручники: подозреваемый в поджоге дома губернатора может оказаться жертвой

V1.ru03:35

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора в 2016 году

ТАССвчера в 12:17

Чем известен Евгений Ремезов, подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области

Блокнот Волгоградвчера в 15:26
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Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество

В Приморье прокомментировали инцидент с выпускниками во Владивостоке

После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено вчера в 18:23
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Политика

Канада подала заявку в ООН для определения границ в Арктике

По информации МИД, после десяти лет научной и юридической работы по определению границ канадской подводной суши в Арктике Оттава подала в комиссию ООН заявку по границам континентального шельфа.
Обновлено в 03:38
Здоровье

В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках

В Китае девочке, родившейся с 14 пальцами на руках, провели операцию, избавив ребёнка от патологии.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Дагестане ликвидировали трёх боевиков

В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожены трое боевиков.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы небольшим кошмаром для болельщиков

Ситуация повлияет только на болельщиков, для них это будет небольшой кошмар.
Обновлено в 03:37
Экономика

В Москве проходит годовое собрание акционеров Сбербанка

В Москве проходит годовое общее собрание акционеров Сбербанка. "Газета.Ru" ведет прямую трансляцию мероприятия.
Обновлено в 02:50
Авто

В России стал доступнее седан Infiniti Q50

Как сообщает портал «Цена Авто», на российском рынке снизилась цена на седан Infiniti Q50.
Обновлено 22 мая в 04:50
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Кино

Магия лампы: Уилл Смит согласился исполнить роль Джинна благодаря сыну

Уилл Смит рассказал поклонникам, почему решил исполнить роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад

Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет

Обновлено в 01:01
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Происшествия

Замглавы свердловского УФССП задержали за крупные взятки

Обновлено в 03:37
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Сбой произошел на серой ветке метро Москвы

В движении поездов Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой.
Обновлено вчера в 14:10
Здоровье

Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму

Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.
Обновлено вчера в 22:40
Общество

Названа средняя цена на выпускные платья для девушек

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Алекно продолжит возглавлять казанский «Зенит» в следующем сезоне

Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов сообщил, что главный тренер команды Владимир Алекно сохранит свой пост.
Обновлено в 02:39
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе, заявил в эфире телеканала «1 + 1» глава администрации украинского президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Татарстане обнаружили убитую семью в квартире

В Набережных Челнах в собственной квартире нашли погибшую семью из трех человек. У мужа, жены и их взрослого сына были ножевые ранения.
Обновлено в 03:28
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
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