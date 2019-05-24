Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru вчера в 13:03
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
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Задержан «авторитет», причастный к покушению на губернатора Волгоградской области
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Из Москвы на волгоградские нары: заочно арестованного Ремезова доставят сразу в СИЗО
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