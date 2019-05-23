Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатораВести.Ru 13:03
В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью. Преступление было совершено ночью 16 ноября 2016 года.
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В Москве задержан подозреваемый в поджоге дома губернатора Бочарова Евгений Ремезов
НовостиВолгограда.ру13:14
Чем известен Евгений Ремизов, подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области
Блокнот Волгоград15:26
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