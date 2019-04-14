Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в ТувеИзвестия 08:14

Одного из девяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве удалось задержать. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский» 14 апреля.

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в Туве

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Политика Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».

Политика В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.

Происшествия В Мантурове нашли тело пропавшего неделю назад ребенка Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения» Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.

Общество В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Происшествия Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.

Наука Силовые тренировки продлевают жизнь Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.

Единоборства В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Здоровье Пермские ветеринары впервые провели операцию по установке трахеального стента собаке В Перми ветеринары провели стентирование трахеи шпицу, который из-за коллапса трахеи не мог принимать пищу и пить.

Наука Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Политика Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».

Футбол Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.

Общество В 20 областях России уже завтра отключат аналоговое ТВ Уже завтра еще 20 областей России перейдут с аналогового ТВ-вещания на цифровое.

Политика В Венесуэле отключили Deutsche Welle Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).

Важное за сутки «Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.