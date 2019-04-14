Происшествия

Задержан один из девяти сбежавших из временного изолятора в ТувеИзвестия 08:14

Одного из девяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве удалось задержать. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский» 14 апреля.
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Побег из СИЗО: В Туве в сети появились фото 9 беглецов

Московский Комсомолец Тыва09:00

Задержан один из девяти заключенных, сбежавших из ИВС

Коммерсантъ08:53

В Туве объявили план «Сирена» для поиска сбежавших из изолятора временного содержания

ТАСС09:12

Девять человек сбежали из изолятора временного содержания в Туве

RT на русском11:28

СК начал проверку после побега 9 заключенных из изолятора в Тыве

РЕН ТВ05:18

В Тыве после побега заключенных завели два уголовных дела

Интерфакс08:38

СМИ опубликовали фото сбежавших из изолятора в Туве задержанных

РИА Новости09:16
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Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
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Кудрин оценил возможные санкции США против банков РФ

По мнению главы Счетной палаты, новый закон о санкциях в США примут, но его реализацию отложат — Кудрин предполагает, что документ станет мерой устрашения или чем-то несущественным, «в отношении не ключевых банков».
Обновлено в 09:40
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В штабе Зеленского объяснили его отсутствие на дебатах

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве.
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Происшествия

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Сегодня в реке Унжа в городе Мантурово нашли тело 7-летнего Кирилла Селезнева, узнал KOSTROMA.TODAY.
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Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено вчера в 12:00
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В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема

В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.
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Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году

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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
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Игры

В интернете появилось фото цифровой консоли Microsoft Xbox One S

Обновлено в 05:18
Происшествия

Ликвидированы двое террористов в ходе КТО в Тюмени

По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
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Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником

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«Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России

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Силовые тренировки продлевают жизнь

Ученые установили связь между большой мышечной мощностью человека и продолжительностью жизни.
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Единоборства

В UFC подтвердили предстоящий бой Нурмагомедова и Порье

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье состоится, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:44
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Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов

Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.
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Пермские ветеринары впервые провели операцию по установке трахеального стента собаке

В Перми ветеринары провели стентирование трахеи шпицу, который из-за коллапса трахеи не мог принимать пищу и пить.
Обновлено в 11:30
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Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛ

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:55
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Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
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Автоспорт

Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»

Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
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Политика

Дебаты Зеленского и Порошенко не состоялись

Кандидат в президенты Украины, лидер голосования Владимир Зеленский не пришел на дебаты с президентом Петром Порошенко, которые должны были состояться сегодня, 14 апреля, на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 08:51
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Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя в Москве

В Москве на старом Арбате фанаты Футбольного клуба «Динамо» закрасили стену Цоя граффити надписью «Перемен требуют наши сердца!», в которой «д» стилизована под символику клуба, сообщается в Instagram фан-движения.
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В 20 областях России уже завтра отключат аналоговое ТВ

Уже завтра еще 20 областей России перейдут с аналогового ТВ-вещания на цифровое.
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Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
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В России разработали мусороперерабатывающий космический комплекс

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В Венесуэле отключили Deutsche Welle

Испаноязычный телеканал медиакомпании Deutsche Welle в воскресенье отключили от кабельной сети в Венесуэле, соответствующее решение приняла комиссия по телекоммуникациям Боливарианской республики (Conatel).
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«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей

Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
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В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

В Швеции в городе Норрчёпинг произошёл взрыв в кладовой ювелирного магазина, данных о пострадавших не поступало.
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Самая дорогая картина в мире работы да Винчи может оказаться подделкой

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